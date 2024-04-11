В Госдуме призвали привлечь к ответу виновных за прорыв дамбы в Орске Депутат Валеев призвал к тщательному расследованию наводнения в Орске

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев призвал привлечь к ответственности лиц, виновных за разрушение дамбы в Орске. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что для этого должен быть состав преступления, после чего необходимо провести расследование и возбудить уголовное дело, а заявления на публику «без конкретных цифр» ничего не дадут.

Если есть признаки преступления, должно быть возбуждено уголовное дело, проведено расследование. <...> На эти все вопросы может ответить только расследование, — сказал он.

Валеев добавил, что если в рамках расследования будут выявлены случая хищения бюджетных средств во время строительства дамбы, то к уголовному делу добавятся эпизоды подпадающие под соответствующие статьи.

Ранее министр строительства России Ирек Файзуллин заявил, что плотина в Орске, прорвавшаяся 5 апреля, на деле является земляным валом. Глава ведомства выразил уверенность, что она не может стоить 1 млрд рублей. Согласно оценкам, стоимость строительства составляла от 910 до 930 млн рублей, выделенных из бюджета Оренбургской области.

До этого Файзуллин оценил версию, согласно которой орскую дамбу могли повредить грызуны. Он призвал дождаться результатов исследования, которое Минстрой проведет совместно с Минприроды.