Критикующих Россию зарубежных лекторов призвали вернуть заработанные деньги Вице-спикер ГД Чернышов призвал критикующих Россию иностранных лекторов отдать полученные деньги

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Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов призвал иностранных лекторов, осудивших действия Москвы на Украине, вернуть полученные в России деньги, пишет РИА Новости. По мнению депутата, зарубежные педагоги, которых пригласили преподавать в РФ, получали более высокие зарплаты в сравнении с российскими коллегами. Чернышов отметил, что большая часть иностранных лекторов покинула страну после начала СВО.

Раз наша страна, по их мнению, совершает неправильные действия, то почему они спокойно получали здесь деньги? Призываю их проявить принципиальность и вернуть обратно средства, которые они получили в вузах России, — высказался Чернышов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал преподавателей, ведущих пропаганду в интересах других государств, покинуть занимаемые должности. По его словам, подобная практика применяется во всех странах.

В электронной базе Госдумы 9 июня появился законопроект, согласно которому иноагентам запретят осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Кроме того, помимо запрета на просветительскую, преподавательскую и педагогическую деятельность, вне закона окажется и «информационная продукция» иноагентов. Согласно документу, ее будут приравнивать к причиняющей вред развитию детей.