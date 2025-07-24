В Госдуме придумали, как отучить граждан критиковать российскую продукцию

Дискредитирующих российскую продукцию и отечественных производителей граждан страны нужно облагать штрафами, заявил депутат Госдумы Николай Новичков в комментарии «Абзацу». По его словам, подобные действия не укладываются в рамки патриотизма.

Нужно вводить штрафы за дискредитацию российского производителя и российского производства, потому что это дело, конечно, далеко не патриотичное и не народное. <...> Необходимо проработать вопрос административной ответственности для начала для тех, кто дискредитирует российское производство, российского производителя, российские бренды, — сказал парламентарий.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что россияне могут получить штраф за слишком громкие звуки во время интимной близости. По его словам, наказание за нарушение режима тишины в ночное время зависит от региона. В Подмосковье, к примеру, очень громкие плотские утехи могут обернуться штрафом в три тысячи рублей. Эксперт посоветовал озаботиться шумоизоляцией жилища или не нарушать законодательство.