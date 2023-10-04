В Госдуме предрекли Украине падение в пропасть, а не вступление в ЕС Депутат Журавлев: Украину ждет не вступление в ЕС, а падение в пропасть

Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украину ждет падение в пропасть, а не вступление в Евросоюз, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Киев считал главным достижением событий 2014 года безвизовый режим с ЕС, хотя сейчас страна не выпускает за границу мужчин младше 60 лет.

Безвизовый режим с ЕС считался одним из главных достижений Майдана 2014-го. И где он сейчас? Можно ли въехать в ЕС свободно мужчинам до 60? Это смешно. Вступление в ЕС будет выглядеть так же смешно, как и безвиз. Украина всегда пыталась куда-то вступить, но получается то в пропасть, то в дерьмо. Не знаю, куда сейчас вступят, — отметил Журавлев.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина сможет присоединиться к Европейскому союзу в 2030 году. По его мнению, это случится, если Киев выполнит все необходимые условия.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит проделать сложный путь для вступления в Евросоюз. Он подчеркнул, что европейская дипломатия должна мотивировать украинское общество на работу в этом направлении.

В свою очередь премьер-министр страны Денис Шмыгаль допустил, что Украина сможет стать полноправным членом Евросоюза в течение двух лет. Он отметил, что власти страны приложат все усилия, чтобы государство оказалось в рядах ЕС как можно раньше.