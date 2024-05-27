В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие «рой дронов» Депутат Леонов предложил включить понятие «рой дронов» в Воздушный кодекс РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Понятие «рой дронов» необходимо закрепить в российском законодательстве, заявил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Олег Леонов в ходе заседания рабочей группы по малой авиации в нижней палате парламента. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о Воздушном кодексе РФ.

Предложил бы подумать, чтобы включить либо в Воздушный кодекс <…> понятие «рой дронов» как гомогенный рой дронов <…>, так и иерархические рои дронов, когда дроны разного класса <…>, чтобы понятие «рой дронов» было в законодательстве, — сказал Леонов.

Рой дронов представляет собой атаку при помощи большого количества беспилотников, задачей которой является прорыв обороны противника. Системы противовоздушной обороны не справляются с таким объемом БПЛА и пропускают часть из них к намеченной цели.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России нанесли ракетный удар по целям в подконтрольном Украине населенном пункте Снигиревка Херсонской области. Утверждается, что бойцы поразили украинских охотников за дронами. Министерство обороны РФ не подтверждало данную информацию.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что два украинских беспилотника были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области. Это произошло примерно в 08:45 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.