В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку по месту прописки Депутат ГД Колунов предложил выдавать льготную ипотеку только по прописке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо изменить условия получения льготной ипотеки и субсидировать покупку квартиры только по месту прописки, считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. В беседе с «360» он подчеркнул, что сейчас льготное кредитование на покупку жилья помогает просто инвестировать деньги, а не решает реальные проблемы.

Выдавать субсидированную ипотеку необходимо только по месту жительства. Московская прописка — покупай в Москве, государство поможет, Курская — в Курске, но ситуации, когда прописка в Курске, но ипотека в Москве, быть не должно, — уверен парламентарий.

Колунов пояснил, что кредитовать покупку недвижимости в других регионах следует без государственной поддержки, на общих основаниях. По его словам, большая часть льготных ипотек была взята в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Депутат подчеркнул, что такая неоднородность привела к разрастанию «ипотечного пузыря» и росту цен на жилье. Он заключил, что пока в больших городах происходил профицит, в других регионах квартиры с трудом догоняли себестоимость.

В Минфине РФ ранее начали обсуждать ужесточение условий выдачи льготной ипотеки, в том числе увеличение первоначального взноса для граждан. Банкам при этом планируют меньше компенсировать затраты на предоставление льготных жилищных кредитов.