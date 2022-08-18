В Госдуме предложили ввести «родительские зарплаты» Депутат Миронов предложил выплачивать «родительские зарплаты» занятым воспитанием детей россиянам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канал предложил ввести новую меру социальной поддержки — «родительские зарплаты». Они должны выплачиваться неработающим россиянам, занятым воспитанием детей. По мнению политика, это будет стимулировать рождаемость в стане.

Миронов отметил, что показатель рождаемости в России снижается с 2014 года. В текущем году спад составил более 6%. По его словам, существующих мер государственной поддержки недостаточно для исправления негативной тенденции.

Нужно воплощать программные предложения нашей партии. Например, вводить «родительские зарплаты» для неработающих родителей, которые занимаются воспитанием детей, — написал парламентарий.

Он пояснил, что, как правило, воспитанием детей занимаются мамы, поэтому речь идет о «зарплатах для мам». С такой поддержкой женщине будет проще решиться на рождение ребенка, поскольку она будет уверена в поддержке со стороны государства в случае проблем с трудоустройством, полагает Миронов.

Ранее в Общественной палате России предложили выплачивать семейный капитал в размере 1 млн рублей при рождении третьего ребенка и последующих детей. По мнению авторов инициативы, за счёт этой меры дополнительно ежегодно будет рождаться более 100 тысяч детей. Идею одобрил зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.