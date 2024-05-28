В Госдуме предложили включить Южную Осетию в состав России Затулин заявил о стремлении жителей Южной Осетии присоединиться к России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Южной Осетии стремятся к вхождению в состав России, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Однако, по его словам, подобное решение будет резонансным, особенно в рамках отношений с Абхазией и Грузией, передает корреспондент NEWS.ru.

Важно на откровенный вопрос откровенно ответить. Так, как я понимаю этот ответ. Прежде всего, хотел бы сказать, что у меня нет сомнений, что жители Южной Осетии стремятся к тому, чтобы Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации. Но само по себе такое решение будет резонансным, в том числе и для взаимоотношений с Абхазией и Грузией, какими бы они ни были, — объяснил Затулин.

Депутат напомнил, что в Грузии хотят открыть второй фронт против России. При этом, как он подчеркнул, с Южной Осетией у РФ никаких проблем в отношениях нет. Однако РФ стоит проявить разумную осторожность в вопросе присоединения республики.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев также поддержал включение Южной Осетии в состав России, но после объединения с Северной. Он утверждает, что в регионе проживают граждане РФ.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны намерены вернуть территории Абхазии и Южной Осетии. По его словам, в 2030 году республика должна стать членом Евросоюза в составе с этими республиками.