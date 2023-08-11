В Госдуме предложили сократить рабочую неделю Депутат Госдумы Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов

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Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов, сообщает «Лента.ру». Она пояснила, что подобная концепция практикуется во многих развитых странах и отвечает возможностям отечественного рынка труда.

Для всех работающих необходимо сократить рабочую неделю с 40 часов до 36 часов. По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной. <...> Мы в этом вопросе не будем первыми: в Европе много стран, где работают 36, 35 и даже 32 часа в неделю, — сказала депутат.

Для примера она привела Нидерланды, где рабочая неделя была сокращена до 33 часов, при этом в стране зафиксирован «один из самых высоких уровней жизни». В качестве аргумента Бессараб отметила рост цифровизации и развитие программного обеспечения, благодаря которым «эффективность труда во много раз выросла». При этом в России к работникам, по словам депутата, продолжают относиться, «как относились 50 лет назад», в результате чего они «просто выгорают».

Депутат указала, что форму реализации сокращения рабочих часов работодатели смогут определить вместе с профсоюзами и закрепить договоренности в локальных нормативных актах компаний. В качестве примеров таких решений Бессараб назвала сокращенную пятницу или ежедневное сокращение рабочего дня. Она добавила, что для поиска оптимального решения правительству стоит рассмотреть вариант двухлетнего добровольного эксперимента.

Ранее депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили закрепить четырехдневную рабочую неделю для родителей с тремя и более детьми. В этой связи зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что сокращение рабочей недели для многодетных родителей стало бы радикальным шагом при дефиците сотрудников во многих сферах. Он уточнил, что при возможном принятии подобного решения работодатели стали бы с сомнением относиться к приему на работу соискателей, у которых есть минимум трое детей.