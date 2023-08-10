Раскрыты причины, которые мешают сократить рабочую неделю для многодетных Зампред ФНПР Шершуков назвал радикальным шагом сокращение рабочей недели для многодетных

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Сокращение рабочей недели для многодетных родителей стало бы радикальным шагом при дефиците сотрудников во многих сферах, заявил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. В беседе с НСН он уточнил, что при возможном принятии подобного решения работодатели стали бы с сомнением относиться к приему на работу соискателей, у которых есть минимум трое детей.

Работодатели будут с сомнением брать на работу многодетных родителей. Это также радикальный шаг в ситуации, когда у нас сейчас отсутствуют лишние рабочие руки, которые могли бы быть приняты на эти высвобождающиеся часы, — пояснил эксперт.

Он считает, что предложение, поступившее от ЛДПР, продиктовано приближающимися выборами. Шершуков добавил, что в данной экономической ситуации в России реализация подобных инициатив невозможна. При этом эксперт подчеркнул, что в целом человечество действительно движется к сокращению продолжительности рабочего времени благодаря автоматизации и внедрению роботов.

Абстрактно говоря, человечество движется по пути сокращения продолжительности рабочего времени. Это связано и с автоматизацией, и с введением роботов. И с тем, что такое количество рабочих рук многим секторам экономики уже не нужно, как ранее, — заключил Шершуков.

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР ранее предложили закрепить четырехдневную рабочую неделю для родителей с тремя и более детьми. Лидер фракции Леонид Слуцкий заявил, что законопроект будет направлен на рассмотрение в правительство 10 августа.