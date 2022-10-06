В Госдуме предложили не мобилизовывать кандидатов и докторов наук Вице-спикер Госдумы Чернышов выступил за отсрочку от мобилизации для кандидатов и докторов наук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме предложили дать отсрочку от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук. С такой инициативой выступил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов, сообщает РИА Новости.

Предлагаю ввести отсрочку от мобилизации для кандидатов и докторов наук, которые работают в НИИ, высших учебных заведениях, организациях и предприятиях, где есть отделы, связанные с научными исследованиями и разработками, а также в учреждениях РАН, — цитирует его агентство.

Накануне президент Владимир Путин расширил условия предоставления отсрочки от мобилизации. Он подписал указ, согласно которому от призыва освобождаются аспиранты и студенты, обучающиеся в вечернее время.

Ранее Генштаб ВС России опубликовал список по отсрочке от частичной мобилизации для военкоматов страны. В него входят работники организаций, входящих в ОПК, аккредитованных компаний в сфере IT, предприятий, обеспечивающих устойчивость функционирования отдельных сооружений связи. Наряду с этим в перечень включены сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также СМИ. Отсрочка полагается и россиянам, обеспечивающим стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка страны и занимающимся управлением банковской ликвидностью.