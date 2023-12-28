В Госдуме предложили дать водителям больше времени на обжалование штрафов Депутат Нилов: срок обжалования автоштрафов нужно увеличить до 10 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максимальный срок на обжалование штрафа за нарушение ПДД должен составлять не 10 суток с момента получения водителем постановления, а 10 дней, считает руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с «Парламентской газетой» он пояснил, что изменение этой формулировки увеличит срок, в течение которого штраф можно опротестовать, так как 10 суток зачастую бывает недостаточно.

Сейчас в КоАП говорится о 10 сутках, и в них входят нерабочие, праздничные и выходные дни. У людей в результате теряется время на обжалование. Предстоят новогодние праздники, как раз 10 дней. Если человеку вынесли штраф перед Новым годом, то обжаловать его он не успеет, — отметил парламентарий.

Он объяснил, что, если в статье 30.3 КоАП заменить слово «сутки» на слово «дни», период оспаривания будет дольше, так как в него не войдут выходные и праздники. Это позволит дополнительно защитить права водителей, считает Нилов. По его словам, соответствующий законопроект уже разработан и в ближайшее время поступит в правительство для получения отзыва, после чего его могут внести на рассмотрение Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по совершенствованию правил дорожного движения в стране. Отмечается, что наработки должны быть представлены до 1 апреля 2024 года.