Путин поручил изменить ПДД в России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить совместно с Общественной палатой предложения по совершенствованию правил дорожного движения в стране, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля. Отмечается, что наработки должны быть представлены до 1 апреля 2024 года.

Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общественной палатой Российской Федерации и представить предложения: о совершенствовании правил дорожного движения Российской Федерации, — говорится в поручении.

Как следует из сообщения, перечень составлен по итогам встречи главы государства с членами ОП, которая проходила 3 ноября 2023 года. По данным ТАСС, мнение о том, что текст ПДД необходимо «переписать заново», тогда высказал один из участников мероприятия. Объяснил он это тем, что прежняя редакция требует постоянных поправок с учетом новых видов транспорта и развития отрасли в целом.

Ранее кабмин поддержал новый законопроект, предусматривающий введение штрафов за пьяную езду на электросамокатах. При этом правительство потребовало доработать документ с учетом полученных замечаний. Отмечается, что сумма штрафа может достигать 30 тысяч рублей.