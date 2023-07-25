В Госдуме пояснили, какие западные фильмы и музыку могут запретить в России Депутаты ГД допустили возможность запрета в России отдельных западных фильмов и исполнителей

Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

Кадр из фильма «Красная жара»

Массовый запрет всех западных фильмов или музыкальных исполнителей в России не имеет смысла, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. В то же время он допустил возможность точечных ограничений, включая запрет недружественного кинематографа.

Культурой отмены всего западного, конечно, заниматься не стоит. Но ведь речь обо всем не идет. А вот навязчивая pipe music (способ исполнения, при котором музыка предназначена для создания определенной атмосферы. — NEWS.ru), из каждой трубы звучащая, действительно вопросы вызывает. Так же, как и фильмы, справедливо обозначенные как недружественные. Так я понимаю этот подход и в такой трактовке его безусловно поддерживаю, — сказал парламентарий.

Ситуацию также оценил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. В комментарии NEWS.ru он предложил действовать с оглядкой на российскую духовно-нравственную концепцию, перенимая у западной культуры все лучшее и отстраняясь от ее неприемлемых элементов.

Есть сферы и направления в западной культуре, которые безусловно неприемлемы и вредны. В этот ряд можно поставить и отдельные течения современной западной музыки, песни, которые можно прекратить транслировать в нашей стране. Это безусловно должно коснуться и фильмов, которые несут насилие, жестокость и разрушают наши духовные скрепы русского мира, — пояснил Соловьев.

Ранее омбудсмен Курской области Владимир Фирсов поддержал предложение общественников региона о запрете трансляции зарубежной музыки и песен недружественных стран в торговых центрах и публичных местах, а также о запрете трансляции «недружественных» фильмов в кинотеатрах. По его словам, отраслевым комитетам и министерствам Курска и Курской области следует задуматься над пересмотром репертуара художественных фильмов, демонстрируемых в кинотеатрах города.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее рассказал, что сокращение количества западной музыки на радио скажется на качестве создаваемых в стране композиций, так как для заполнения эфира требуются большие объемы материала. По его словам, сотрудникам радиостанций нужно ставить разнообразные треки и разных артистов, а фокус на российской музыке этому помешает. Также эксперт отметил, что для многих артистов подобные меры окажутся бесполезными, поскольку их продвигают через интернет.