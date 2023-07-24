Омбудсмен высказался за запрет на иностранную музыку в ТЦ Общественники в Курске предложили запретить трансляцию музыки недружественных стран в ТЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Омбудсмен Курской области Владимир Фирсов поддержал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предложение общественников региона о запрете трансляции зарубежной музыки и песен недружественных стран в торговых центрах и публичных местах, а также о запрете трансляции «недружественных» фильмов в кинотеатрах. По его словам, с таким запросом обратились и ветераны боевых действий региона.

Продолжают поступать обращения жителей Курска, которые возмущены фактами неуважительного отношения к русской культуре и требуют прекращения трансляции в публичных местах и торговых центрах музыки, песен недружественных стран, спонсирующих нацизм, — сообщил Фирсов.

По его мнению, отраслевым комитетам и министерствам Курска и Курской области следует задуматься над пересмотром репертуара художественных фильмов, демонстрируемых в кинотеатрах города.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее рассказал, что сокращение количества западной музыки на радио скажется на качестве создаваемых в стране композиций, так как для заполнения эфира требуются большие объемы материала. По его словам, сотрудникам радиостанций нужно ставить разнообразные треки и разных артистов, а фокус на российской музыке этому помешает. Также эксперт отметил, что для многих артистов подобные меры окажутся бесполезными, поскольку их продвигают через интернет.