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19 июля 2025 в 12:21

В Госдуме поставили точку в споре, сменит ли Залужный Зеленского

Депутат Журавлев: Зеленского не будут менять на Залужного или Буданова

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президента Украины Владимира Зеленского не станут менять ни на посла Киева Валерия Залужного, ни на руководителя Главного управления разведки Минобороны страны Кирилла Буданова, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Зеленский устраивает все спецслужбы Запада.

Зеленского ни на кого менять не будут — ни на Залужного, ни на [главкома ВСУ Александра] Сырского, ни на Буданова. Он устраивает все спецслужбы Запада. Даже разлад с [президентом США Дональдом] Трампом ему на пользу. Зато может, как многим хотелось бы, стать во главе Европы, естественно, той ее части, что вывернется наизнанку, потеряет миллиарды евро, но все равно будет выступать против России. Той самой, что в глубине души считает себя наследницей [Адольфа] Гитлера — ей Зеленский очень уж по душе, и никто с ним не сравнится в ненависти к русским, — отметил Журавлев.

Ранее американский журналист Сеймур Херш высказал предположение о возможной силовой смене власти на Украине. По его данным, администрация США рассматривает кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве потенциального преемника Зеленского. Херш указал, что такие изменения могут произойти в течение ближайших месяцев.

Владимир Зеленский
Украина
Россия
Валерий Залужный
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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