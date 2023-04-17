В Госдуме пообещали ответить не пустившей Минниханова Молдавии Депутат ГД Журова: Россия ответит Молдавии на отказ впустить Минниханова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рустам Минниханов

Ответ России на отказ Молдавии впустить в страну главу Татарстана Рустама Минниханова не заставит себя долго ждать, сообщила NEWS.ru первый зампред комитета ГД по международным дела Светлана Журова. По словам парламентария, поездки чиновников такого ранга никогда не планируются без согласования с принимающей стороной. Журова не исключила, что у Минниханова планировалась и встреча с президентом Молдавии Майей Санду.

Это очень плохой сигнал для наших взаимоотношений. Вообще, это выглядит как издевка, причем тут можно предположить, что власти Молдавии сейчас исполняют волю своих зарубежных хозяев. <...> То есть обо всем договорились, все было согласовано, но по прилете Минниханову запретили посещение Молдавии, — сказала Журова.

По словам депутата, это напоминает публичную акцию, нацеленную на подрыв отношений между Россией и Молдавией.

И я вас уверяю, <...> ответ Российской Федерации не заставит себя долго ждать, — заявила парламентарий.

Глава Татарстана ранее сообщил с борта самолета в Кишиневе, что не сможет принять участие в Международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов — 2023» в Гагаузии. Минниханов пояснил, что власти Молдавии признали его нежелательным лицом и запретили въезд в страну. Сообщалось, что самолет Минниханова уже вылетел из Кишинева обратно в Россию.

В январе Минниханов и его супруга Гульсина попали под санкции США. В апреле главу Татарстана также включила в свой санкционный список Канада.