В Госдуме поддержали право субъектов бороться с «наливайками»

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Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о так называемых «наливайках», пишет ТАСС. Документ предоставляет право регионам самостоятельно запрещать на своей территории розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в таких заведениях.

Сейчас розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания являются разными видами деятельности. Для них требуются отдельные лицензии. При этом для пива и слабоалкогольной продукции такие правила не действуют.

Российские субъекты получат право ограничивать по времени продажу алкоголя в «наливайках». Также предлагается законодательно запретить производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством и соответствующими требованиями РФ. По мнению законодателей, это позволит предотвратить повторение массового отравления населения, как это было в случае с напитком «Мистер Сидр».

О том, что в Госдуму внесли законопроект о праве субъектов России на запрет «наливаек» в многоквартирных домах, ранее сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, документ будет рассмотрен в приоритетном порядке. Володин также пояснил, что, согласно проведенному опросу, 79% высказались за запрет на продажу алкоголя в «наливайках» в ночное время.