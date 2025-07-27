В Госдуме поддержали идею продавать алкоголь только восемь часов в день

В Госдуме поддержали идею продавать алкоголь только восемь часов в день Милонов поддержал идею сократить часы продажи алкоголя

В России необходимо поддерживать инициативы, направленные на сокращение потребления алкоголя, в том числе за счет уменьшения часов продажи спиртного, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Так, в беседе с Lenta.ru он прокомментировал предложение председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко сократить часы продажи алкоголя и перейти к советскому опыту продажи с 11:00 до 19:00. Милонов добавил, что тем не менее решений на государственном уровне недостаточно.

Все-таки отказ от алкоголя не культивируется на государственном уровне. Сейчас я принципиально не пью, но если бы хотел, то какие часы работы меня бы от этого отвадили? — сказал он.

Милонов призвал проводить среди населения мощные антиалкогольные кампании. По его мнению, к этому должны подключаться политики и лидеры общественного мнения, становясь личным примером в отказе от алкоголя.

Ранее он также заявил, что в России необходимо вернуть систему фиксированного числа магазинов с алкоголем. Парламентарий считает, что право на продажу спиртного должно распределяться через жесткие квоты и аукционы.