В Госдуме ответили на начало отсчета ультиматума Трампа Депутат Журавлев: за 10 дней Трамп еще поменяет мнение по ультиматуму

Американский президент Дональд Трамп начал отчет ультиматума России по Украине, однако в следующие 10 дней он еще «десять раз» поменяет свое мнение по этому поводу, заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru. По его словам, не следует обращать на его заявления слишком большого внимания.

Он говорит гораздо больше, чем делает, и во многом рассчитывает на то, чтобы соперника поразить именно этим кавалерийским наскоком, угрожая и шантажируя. Этот прием показал себя в переговорах с Европой, и ЕС вынужден был капитулировать, подписав кабальное соглашение с США, — отметил Журавлев.

Депутат добавил, что с Россией такая тактика не сработает. Государству нужно просто продолжать методично работать в зоне боевых действий и не отвлекаться на угрозы со стороны США.

Вслед за фронтовыми успехами обязательно придут и основанные на них дипломатические, — резюмировал Журавлев.

Трамп в последней беседе с журналистами указал, что у РФ есть 10 дней на то, чтобы достичь соглашения по прекращению огня на Украине. По его словам, срок начинается «с сегодняшнего дня». Если переговоры не состоятся, он намерен ввести пошлины, которые, по его же мнению, вряд ли повлияют на Россию. Он также упомянул иные меры, но не стал уточнять, какие именно.