«Информационная бандеровщина»: Миронов о призывах Красовского Миронов назвал слова Красовского об украинских детях «информационной бандеровщиной»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с NEWS.ru назвал «информационной бандеровщиной в чистом виде» получившие широкий резонанс высказывания тележурналиста Антона Красовского в адрес украинских детей. По мнению парламентария, к этому привела привычка к бесконечному «хайпу» и безответственному трепу.

Недопустимо забывать, с кем и с чем мы сражаемся на Украине. Бандеровщина — это когда люди виновны в том, что не так думают или не на том языке говорят. Бандеровщина — это когда «высокая» (как кому-то кажется) цель оправдывает любые — в том числе самые бесчеловечные — средства. И если человек, считая себя патриотом России, мыслит так же, он ничем от бандеровца не отличается. Бороться с карателями и палачами, уподобляясь им — путь к поражению, и не только нравственному, — заявил Миронов.

По словам Миронова, противостояние на Украине — не повод для любования своей патриотичностью и упражнений в словесной «крутости», что вошло в моду у некоторых блогеров и журналистов.

Привычка к бесконечному «хайпу» и безответственному трепу и привела к тому, что мы услышали в эфире государственного телеканала из уст одного из его руководителей. Это часть той расхлябанности и разболтанности, которая сегодня проявляется в большом и малом — и в ходе мобилизации, и в снабжении армии, и в информационной политике, — всего того, от чего надо срочно избавляться, — резюмировал он.

Ранее в эфире RT писатель Сергей Лукьяненко вспомнил, что детство провел в Ужгородской области на западе Украине, где местные дети обвиняли россиян в оккупации территорий. Услышав это, Красовский предложил «топить и сжигать» украинских несовершеннолетних, высказывающихся против России. Лукьяненко его мысли не поддержал, назвал их экстремистскими и предложил использовать розги.

Следом главред RT Маргарита Симоньян приостановила работу с Красовским. Медиаменеджер назвала высказывание своего подчиненного «диким и омерзительным». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить слова Красовского.