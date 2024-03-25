В Госдуме одобрили легализацию «белых» хакеров Комитет ГД одобрил законопроект о легализации «белых» хакеров

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Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о легализации деятельности так называемых белых хакеров, передает РИА Новости. Авторами инициативы выступили представители проекта «Цифровая Россия» и члены комитета ГД по информационной политике Вячеслав Петров и Антон Ткачев.

Законодатели пояснили, что сейчас для проверки защищенности систем российских компаний «белым» хакерам нужно получать большое количество разрешений от правообладателей ПО. Тестирование без таких разрешений может повлечь за собой нарушение авторских прав.

При нынешнем законодательстве за нарушение прав «белых» хакеров могут обязать выплатить компенсации в размере от 10 тысяч рублей до 5 млн рублей, либо в двукратном размере стоимости использования соответствующего ПО. Согласно предлагаемым поправкам, в случае выявления уязвимостей "белые" хакеры должны сообщать о них правообладателю в течение пяти рабочих дней, за исключением случаев, когда не удалось установить его местонахождение или адрес для переписки.

Проект предусматривает возможность изучения функционирования программ лицом, владеющим ПО или экземпляром базы данных, для исправления ошибок. Законопроект также предоставляет право вносить правки без разрешения правообладателя ПО. Таким образом, пользователь сможет тестировать продукт и вносить требуемые изменения.

В середине февраля стало известно о планах российских властей ввести наказание за использование дипфейков в противоправных целях. В настоящее время в законодательстве отсутствуют отдельные категории преступлений, связанные с этой технологией.