В России могут ввести наказание за использование дипфейков «Ведомости»: Минцифры РФ и МВД определят наказание за использование дипфейков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минцифры России, Министерство внутренних дел РФ и Роскомнадзор проработают вопросы, связанные с правовым регулированием цифровой технологии подмены личности, также известной как дипфейк. По данным издания «Ведомости», правительство планирует ввести наказание за использование таких технологий в противоправных целях. В настоящее время в российском законодательстве отсутствуют отдельные категории преступлений, связанные с дипфейками.

Вопрос о введении наказания за противозаконное использование дипфейков уже обсуждался на высоком уровне, отмечают источники издания. В частности, он поднимался на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. В протоколе заседания указано, что ведомства выработают свои предложения до 1 ноября. В Минцифры РФ подтвердили информацию о работе над правовым регулированием дипфейков, в Роскомнадзоре эту информацию пока не прокомментировали.

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