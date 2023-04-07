В Госдуме оценили возможность пасхального перемирия на Украине Депутат ГД Чепа заявил о нарушении военной стратегии пасхальным перемирием

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции на Донецком направлении.

Пасхальное перемирие на Украине действительно возможно, но оно нарушит военную стратегию российских военных, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя Lenta.ru предложение папы римского Франциска о приостановке огня на две недели на время празднования Пасхи католиками и православными, парламентарий отметил, что такое решение может негативно отразиться на дальнейших боевых действиях.

По словам депутата, это время может быть использовано ВСУ в своих интересах. Чепа уточнил, что в рамках специальной военной операции на Украине необходимо глобальное перемирие.

Наверное, это возможно. Но, к сожалению, это нарушает военную стратегию. Потому что такими вещами могут пользоваться на военном поприще в своих интересах. Нужно глобальное перемирие, — заявил парламентарий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что комментариев публикации о предложенном папой римским Франциском пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции не будет. Он пояснил, что в Кремле не слышали об этом непосредственно от Ватикана.

До этого папа римский Франциск назвал лучшим выходом для всех сторон конфликта на Украине как можно более быстрое начало переговоров между Россией и Западом. По его словам, никакой другой альтернативы не существует.