В Госдуме оценили вероятность применения Израилем ядерного оружия Депутат Соболев: Израиль вряд ли применит ядерное оружие

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Израиль вряд ли применит ядерное оружие на фоне кризиса около сектора Газа, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Соболев. Он также отметил, что Россия находится «над схваткой» и ей не стоит занимать чью-либо из сторон.

Не стоит занимать чью-то сторону, это, знаете, чревато. Они сами разберутся. Одни обидятся, другие не поддержат. Мы над схваткой. Не думаю, что дойдет до применения Израилем ядерного оружия, там таких сумасшедших нет, как, допустим, в США, Великобритании и так далее. Ни в коем случае никто там не применит ЯО, слишком крохотная территория. До ядерного оружия там не дойдет, — сказал Соболев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в настоящее время находится в состоянии войны, а не в формате военной операции. По его словам, военным отдан приказ зачистить граничащие с сектором Газа населенные пункты от террористов и провести мобилизацию израильских резервистов.

Издание Times of Israel сообщило, что число погибших в результате обстрела Израиля увеличилось до шести, ранены почти 300 жителей. Службы экстренной помощи призывали население сдавать кровь для переливаний. Отмечается, что по меньшей мере 20 пострадавших получили серьезные или критические ранения.