В Госдуме оценили риски для авиасообщения с Грузией после ультиматума Киева Новиков: окрики с Киева не сильно испугают Тбилиси

Тбилиси не сильно испугают окрики руководителя фракции правящей партии на Украине «Слуга народа» Давида Арахамии, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он напомнил, что грузинские власти принимали решение о возобновлении авиасообщения с Россией вопреки недовольству США. Если в Тбилиси не испугались НАТО, отмечает он, то бояться окрика из Киева точно не стоит.

Не думаю, что окрикам Арахамии сильно испугаются в Тбилиси. Когда власти Грузии шли на восстановлении авиасообщения, они руководствовались тесными связями людей, интересами бизнеса и культуры. В Грузии это встретили практически на ура и никакого смысла отказываться от этого решения нет, — сказал Новиков.

Депутат считает, что ответная реакция властей Грузии должна сводиться к неприемлемости вмешательства Киева в дела Тбилиси «столь хамским образом». Он отмечает, что вмешательство третьих сторон в российско-грузинские отношения выглядит чрезвычайно некорректным.

Ранее Арахамия заявил, что для улучшения отношений между Тбилиси и Киевом украинское руководство выступает за прекращение возобновленного авиасообщения между Грузией и Россией. Также, по его словам, требуется освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на это заявил, что условия Киева вызывают сожаление. По его словам, для возобновления отношений с Грузией Украина «делает не то, что должна».