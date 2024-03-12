В Грузии ответили на условия Украины по нормализации отношений с Тбилиси Премьер Кобахидзе: условия Киева для нормализации отношений вызывают сожаление

Фото: Yevhen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Саломе Зарубишвили

Условия Киева для нормализации отношений с Тбилиси вызывают сожаление, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, которые приводит издание «Взгляд», для этого Украина «делает не то, что должна».

Глава грузинского правительства напомнил, что Тбилиси отправил Украине значительную гумпомощь, а также поддержал более 600 международных проукраинских актов и резолюций, принятых после начала СВО. Руководитель фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия тем временем подтвердил отношение властей его страны к Грузии.

Арахамия подтвердил отношение властей Украины к Грузии, несмотря на нашу солидарность и твердую поддержку, — сказал Кобахидзе.

Ранее Давид Арахамия заявил в своем Telegram-канале, что для улучшения отношений между Тбилиси и Киевом украинское руководство выступает за прекращение возобновленного в 2023 году авиасообщения между Грузией и Россией и требует освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Он добавил, что Грузии также необходимо прекратить помогать России уклоняться от санкций стран Запада. После этого, подчеркнул он, «нормализация отношений будет проходить легко».