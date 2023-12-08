В Госдуме оценили новый ГОСТ для бомбоубежищ Депутат Валеев: с новым ГОСТом для бомбоубежищ Россия наверстает упущенное

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Новый национальный стандарт, регламентирующий обустройство бомбоубежищ, является «наверстыванием упущенного», считает замглавы комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев. В беседе с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что в России до недавнего времени не уделялось достаточного внимания вопросам гражданской обороны.

В советское время, если помните, были и стандартные бомбоубежища, и те же самые заглубленные помещения, и много чего еще. Потом, когда исчезла идеологическая конфронтация с Западом, мы решили, что весь мир теперь у нас в друзьях, <...> а система гражданской обороны осталась как бы за бортом, — объяснил парламентарий.

Он уточнил, что в связи с этим отставание от требований нынешней обстановки достигло примерно 10-20 лет. Ожидается, что новый ГОСТ заработает с 1 марта 2024 года. Согласно его проекту, к системе гражданской обороны отнесены так называемые заглубленные помещения, у которых отметка пола располагается ниже отметки уровня. Это в том числе подвалы жилых домов, подземные склады и паркинги (в том числе в торговых центрах), тоннели, станции и переходы метрополитена, автомобильные и железнодорожные тоннели и подуличные пешеходные подземные переходы, а также другие объекты вплоть до пещер и горных выработок.

По словам Валеева, после принятия нового национального стандарта необходима инспекция всех помещений, пригодных для обустройства убежищ, а при необходимости — их ремонт и переоборудование.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди подчеркнула, что в условиях атак противника по территории России жизнь и здоровье людей остаются главным приоритетом. По ее словам, власти должны приложить все силы для обеспечения безопасности граждан по всей стране.