В Совфеде высказались о ситуации с недопущением севастопольцев в укрытие Сенатор Ковитиди призвала серьезно подойти к вопросам гражданской обороны в РФ

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Ольга Ковитиди

В условиях атак противника по территории России жизнь и здоровье людей остаются главным приоритетом, заявила NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, власти должны приложить все силы для обеспечения безопасности граждан по всей стране.

В последнем интервью, которое давал Развожаев, он призвал людей не сеять панику и задавать вопросы, касаемые бомбоубежищ, компаниям, но это не ответ. Мы должны всерьез подойти к вопросам гражданской обороны на территориях субъектов. Несмотря на все принятые меры государством, этот вопрос остается актуальным. И поэтому я бы не рассматривала отдельный случай в Севастополе, когда людей попросили выйти из здания во время объявления тревоги. Это должно решаться не локально. Нам просто необходимо проанализировать, что происходит с гражданской обороной по всей территории РФ, – рассказала Ковитиди.

Сенатор отметила, что в соответствии с законом руководство гражданской обороны осуществляют руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления, и именно они несут персональную ответственность за организацию мероприятий по гражданской обороне и защите нашего населения.

Ранее стало известно, что детей и посетителей Дворца культуры рыбаков в Севастополе выгнали на улицу во время воздушной тревоги вечером 25 сентября. На кадрах мужчина, представившийся пожарным ДКР, сообщил, что в укрытие велели пускать только сотрудников учреждения.