В Госдуме оценили инвестиции НАТО в ПВО на Украине Толмачев: вложения НАТО в ПВО на Украине не имеют смысла

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Страны НАТО могут инвестировать бесконечное количество денег в ПВО на Украине, но это не имеет смысла, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Он объяснил, что ударные системы всегда эффективнее с точки зрения соотношения инвестиций и урона, чем обеспечение обороны.

Так что пусть передают свои системы ПВО: вольют миллиарды долларов, которые мы превратим в пепел нашими новыми видами вооружений, — подчеркнул депутат.

Толмачев подметил, что ситуация полностью дублирует расклад между США и Россией. Вашингтон на протяжении десятилетий инвестировал в развитие ПВО и ПРО, продолжил он. Но Россия их нивелировала, создав «Цирконы» и гиперзвуковое оружие, резюмировал Толмачев.

Ранее военный корреспондент Александр Коц допустил, что если НАТО начнет прикрывать Украину своими системами ПВО, то уничтожение целей может пойти по невыгодному для блока сценарию. Это может быть верным до первого сбитого российского самолета или БПЛА, добавил он.

Великобритания, Дания, Нидерланды и США заключили партнерство с целью скорейшего обеспечения Украины средствами ПВО, сообщили в Минобороны Соединенного Королевства. В заявлении сказано, что

Киев испытывает острую нужду в средствах ПВО для отражения ударов, наносимых Россией с помощью крылатых ракет и беспилотников. Поставки призваны защитить ключевую национальную инфраструктуру и обеспечить успех контрнаступательных операций ВСУ.