В Госдуме оценили договоренности США и Украины об ударах по России Депутат Чепа назвал невыполняемыми договоренности США и Украины об ударах по России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что договоренности США и Украины о ненанесении ударов по большей части России бессмысленны, сообщает «Lenta.ru». По словам парламентария, несмотря на соглашения Вашингтона и Киева, территория России все равно подвергается атакам.

Даже если какие-то договоренности у США и Украины есть, они могли быть обусловлены договоренностями по поставкам оружия. Эти договоренности абсолютно не выполняются, — сообщил Чепа.

Он добавил, что Украина наносила и наносит удары по территории вновь присоединенных территорий и по территории России, не только по территории Крыма.

Все, что они говорят, что говорит Кулеба, — это сплошная ложь, — резюмировал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что США не запрещают Киеву использовать американское оружие против Крыма. Он подчеркнул, что Украина никогда не пойдет на мирное соглашение с РФ, если полуостров и Донбасс останутся под контролем Москвы. Кроме того, Кулеба призвал международное сообщество не бояться того, что «Россия развалится».