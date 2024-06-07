В Госдуме объяснили, зачем Путин потребовал развивать транспорт на Востоке Депутат Аксаков: развитие транспорта на Востоке улучшит торговлю с Азией

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин потребовал развивать транспорт на Востоке, так как транспортные связи помогут оптимизировать взаимодействие с азиатскими и латиноамериканскими рынками, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что эти рынки у РФ уже есть.

Транспортные связи смогут позволить оптимизировать взаимодействие с азиатскими рынками, латиноамериканскими рынками. То есть, практически все рынки, с которыми мы и так работали. Используя каналы североморского пути, водный транспорт, кораблестроение, грузоперевозочные контейнеры, необходимо усилить транспортный поток, — высказался Аксаков.

Замминистра экономразвития РФ Дмитрий Вольвач ранее рассказал, что Азербайджан и Россия обращают особое внимание на развитие транспортно-логистической инфраструктуры в ходе развития сотрудничества. По его словам, речь идет о пунктах пропуска и устранении «узких мест» у пунктов консолидации и перевалки грузов.

Депутат Госдумы Александр Толмачев до этого предположил, что министр транспорта Роман Старовойт планирует увеличить до 85% долю городского общественного транспорта возрастом не старше нормативного. По его словам, Старовойт является опытным управленцем, который инициировал в Курской области реформу городского транспорта.