В Госдуме объяснили, выгодна ли России победа Трампа на выборах в США Депутат Новиков: США переориентируются на Китай в случае избрания Трампа

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах взаимоотношения США и России не изменятся, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Однако Вашингтон может переориентироваться на нового геополитического противника — Китай, считает парламентарий.

Китай становится для США экономическим и политическим конкурентом. По этой причине с приходом Трампа к власти угроза со стороны России может быть снята у американцев с повестки дня. То есть произойдет некоторая переориентировка. Трамп, для которого свойственна активная и антикитайская, и антикоммунистическая риторика, может вывести на передний план тему Китая, — рассказал Новиков.

Парламентарий отметил, что при изменении внешней политики США Трамп продолжит вести антироссийскую политику. Таким образом, угроза для России остается, подчеркнул он.

Но нужно понимать, что у США достаточно ресурсов, чтобы проводить активную политику по всему миру, и это не значит, что для России такая переориентировка со стороны Вашингтона принесет облегчение. У Америки большие дипломатические службы, крупные военные ведомства, которые они могут содержать и финансировать дальше благодаря ресурсам. Таким образом, угроза для нас остается, — сказал он.

Ранее депутат Новиков рассказал, что в Европе боятся избрания Дональда Трампа президентом США из-за того, что он может потребовать от стран ЕС увеличения военных расходов, которые должны поступать в общий бюджет НАТО. По его словам, Трамп, даже будучи ранее главой государства, никогда не стремился к разрушению НАТО или выходу США из этого блока.