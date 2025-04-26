В Госдуме назвали страну, чью силу хочет испытать на себе Зеленский Депутат Колесник: Зеленский хочет, чтобы Россия силой принудила Украину к миру

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Владимир Зеленский

Словами о «мире через силу» президент Украины Владимир Зеленский намекает на Россию, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, политик хочет, чтобы Москва заставила Киев закончить конфликт.

Зеленский, есть ощущение, Россию имеет в виду. Он понимает силу России, понимает, что пока Россия не заставит Украину и ЕС — смешных французов и англичан — Макрона и Стармера — говорить именно о мире, а не о перемирии. Перегнуть их через колено, сломать хребет противнику. И тогда Зеленский скажет: я был бы рад, но нас просто сломали. Он имеет в виду себя, — добавил Колесник.

Парламентарий отметил, что даже Зеленский понимает, что нельзя силой заставить Россию что-то сделать. Он объяснил, что Зеленский также нуждается в психиатрической помощи.

Даже у такого дурака не хватило бы дурости сказать, что Россию можно заставить силой что-то сделать. Ни кому еще не удавалось за сотни лет. Кто к нам с мечом приходил, от меча и умирал. Элемент садомазохизма в Зеленском есть, совсем занюхался. Его нужно проверить на психическое здоровье, — подытожил Колесник.

Ранее Зеленский заявил, что по Киеву ударили ракетой с компонентами, произведенными на территории США. Провокационное высказывание политика прозвучало перед встречей президента России Владимира Путина со специальным представителем хозяина Белого дома Стивом Уиткоффом.

Зеленский также считает, что альтернатива статьи устава НАТО о коллективной обороне для Украины может стать гарантией безопасности. По его словам, в Киеве разрабатывают инициативы, не предполагающие присоединение к Альянсу.