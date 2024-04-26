В Госдуме объяснили, почему звезды-беглецы не скрывают ненависти к России Депутат Шолохов: уехавшие звезды высказываются против России от отчаяния

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Шолохов

Уехавшие из России звезды, в том числе признанные иностранными агентами, позволяют себе негативные высказывания о родине от отчаяния, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, таким образом артисты вымещают свою злость, а также пытаются найти новых покровителей.

Думаю, все эти люди (покинувшие Россию артисты. — NEWS.ru) начинают понимать, что поставили «не на ту лошадь», что возврата к прежним благам, которые столь щедро дарили государство и общество, нет. Поэтому все, что они сейчас делают и говорят, — это отчаяние, выливающееся в ненависть и желание выместить на ком-то свою злость. Ну, и плюс попытки найти новых покровителей, неудачи которых бесят их еще больше, — сказал Шолохов.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что слова председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о привлечении к ответственности вернувшихся из-за границы артистов могут отпугнуть даже тех, кто не дискредитировал российскую армию. По его словам, есть уехавшие из страны звезды, которые не поддерживает специальную военную операцию, но вместе с тем и не желают вреда своей стране. Как отметил Жорин, это достаточно мощный сигнал в сторону покинувших Россию звезд.