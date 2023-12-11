В Госдуме объяснили, почему мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин Депутат Леонов: мужчины в РФ живут меньше женщин из-за вредных привычек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин из-за вредных привычек и нервного напряжения, заявил зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов. Он добавил, что сильный пол до последнего не обращается к врачам, терпит и, в частности, игнорирует диспансеризацию.

Это особенность России. Прежде всего, у нас мужчины больше женщин подвержены вредным привычкам — это алкоголь и табакокурение. Мужчины работают на пять лет дольше женщин, как правило, они являются кормильцами в семье, это его обязанность, что в определенных случаях вызывает нервное перенапряжение, что не сказывается положительно на здоровье, — заявил он.

Он добавил, что мужчины чаще рискуют своей жизнью, занимаясь экстремальными видами спорта, более агрессивно водят машину, чаще попадают в ДТП. Кроме того, мужские профессии чаще связаны с риском для жизни: полицейские, военные, спасатели и многие другие.

Все эти факторы влияют на продолжительность жизни мужчин в нашей стране, — резюмировал Леонов.

Международная команда во главе со специалистом Московского физико-технического института Петром Федичевым ранее провела исследование и выявила, что максимальная продолжительность жизни человека составляет 120–150 лет. Они сопоставили данные анализов крови более 500 тысяч человек, принимая во внимание генетические особенности и образ жизни.