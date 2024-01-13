В Госдуме объяснили, почему хуситы напали на танкер с российской нефтью Депутат Журавлев призвал поднимать российский флаг на всех танкерах с нефтью РФ

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Йеменские хуситы могли напасть на танкер с российской нефтью, так как не знали, что груз принадлежит Москве, предположил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он посоветовал поднимать флаг РФ на таких кораблях.

Таким образом любого можно запутать. Как, интересно, йеменские хуситы могли понять, что в трюме находится именно российская нефть, если судно следовало под панамским флагом, а компания-перевозчик была чуть ли не из Лондона? Оберегать панамские танкеры точно не в наших национальных интересах. Поднимайте российский флаг, — добавил Журавлев.

По его словам, йеменцы устроили блокаду только для западного флота, поэтому торговцам следовало бы сразу обозначить российскую принадлежность судна. Депутат отметил, что Россия старается со всеми участниками конфликта в Йемене сохранять отношения.

Уверен, не будет по этому поводу предпринимать никаких резких шагов, возможно, ограничившись какими-то заявлениями МИД, — подытожил Журавлев.

Ранее агентство Reuters заявило, что йеменские хуситы по ошибке атаковали танкер, перевозивший российскую нефть. Отчет об атаке получило Управление морских торговых операций при ВМС Великобритании (UKMTO). По его информации, группировка обстреляла судно под флагом Панамы, посчитав, что оно связано с Лондоном.

Судно сообщило, что выпущенная в его направлении ракета попала в воду. Эту информацию подтвердил информационный центр морских торговых операций Великобритании, добавив, что снаряд приземлился в 500 метрах от корабля. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также нет.