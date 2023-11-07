В Госдуме объяснили, почему государство не будет платить долги по алиментам Депутат Бессараб: идея госгарантий выплаты долгов по алиментам трудновыполнима

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Идея о введении государственных гарантий выплаты долгов по алиментам вряд ли может быть реализована, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «360» она отметила, что это не получится ввиду дефицитности федерального бюджета.

Сегодня при объективно дефицитном бюджете на ближайшую трехлетку вряд ли мы сможем положительно решить этот вопрос, — отметила депутат.

Согласно инициативе, если судебные приставы в течение полугода не могут взыскать задолженность по алиментам, то часть суммы будет выплачивать государство. При этом итоговая цифра не должна быть меньше величины прожиточного минимума на ребенка в этом субъекте. В дальнейшем судиться с должниками предлагается органам опеки.

Бессараб рассказала, что в некоторых странах есть государственный алиментный фонд, из которого осуществляются выплаты, если родитель не выполняет свои обязанности, а образовавшиеся долги алиментщика передаются в соответствующую службу. Однако в России такой фонд не сформирован, отметила парламентарий, напомнив, что в стране уже есть инструменты поддержки неполных семей при наличии критерия нуждаемости, в том числе единое детское пособие.

Из этого выросло наше единое детское пособие. Сегодня уже неважно, полная семья или неполная. На сегодняшний день почти 10 млн семей с детьми получают единое детское пособие, — подчеркнула законодатель.

Ранее Светлана Бессараб выступила против идеи ввести отцовский капитал за рождение или усыновление третьего ребенка. Она отметила, что это предложение поступило в период, когда федеральный бюджет уже был «сверстан».