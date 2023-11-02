«Бюджет уже сверстан»: депутат выступила против отцовского капитала Депутат Бессараб выступила против идеи ввести отцовский капитал

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила против идеи ввести отцовский капитал за рождение или усыновление третьего ребенка. Комментируя инициативу Lenta.ru, она отметила, что это предложение поступило в период, когда федеральный бюджет уже был «сверстан».

Считаю необходимым рассматривать самым внимательным образом любые предложения, нацеленные на поддержку материнства, отцовства, семьи и детства, но хочу обратить внимание, что это предложение поступает в период, когда уже сверстан федеральный бюджет на ближайшие годы, и этот бюджет дефицитный, — пояснила парламентарий.

По ее словам, на данном этапе такое предложение «только сотрясает воздух». Бессараб подчеркнула, что сейчас от него не будет никакого толка. Кроме того, введение отцовского капитала будет сложно реализовать.

Замглавы комитета Госдумы по делам семьи Виталий Милонов ранее высказал противоположную точку зрения. По его словам, программа отцовского капитала станет хорошей мерой социальной поддержки для многодетных семей. Он отметил, что такие выплаты следовало бы назвать семейными, чтобы отцы и матери не считали их персональными.