Милонов поддержал идею отцовского капитала Депутат Госдумы Милонов поддержал идею отцовского капитала

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Программа отцовского капитала станет хорошей мерой социальной поддержки для многодетных семей, заявил замглавы комитета Госдумы по делам семьи Виталий Милонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие выплаты следовало бы назвать семейными, чтобы отцы и матери не считали их персональными. Он также предложил решить, оставлять ли его супругам при разводе.

Поддерживаю такие меры социальной поддержки для многодетных семей. Причем я бы вводил пропорцию — чем больше детей, тем выше выплата на каждого последующего ребенка. Это будет справедливо для тех, у кого будет пять детей и больше, — сообщил Милонов.

В мае лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий предложил для подъема демографии ввести отцовский капитал. Согласно предложению, отец в официальном браке будет получать единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка.

Кроме того, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что выделение молодым семьям России сертификатов на 1 млн рублей для приобретения автомобиля является значимым вопросом соцподдержки и может улучшить демографическую ситуацию в стране. Он подчеркнул, что если есть политическое решение, то деньги на различные проекты находятся, и привел в пример материнский капитал.