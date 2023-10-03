В Госдуме объяснили, кому из мигрантов не место в России Журавлев призвал высылать из России мигрантов, отказывающихся соблюдать законы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Около половины проживающих в России мигрантов предпочитают жить исключительно по законам шариата и не готовы встраиваться в российское общество, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. При этом некоторые из них готовы выходить на уличные акции протеста ради защиты своего уклада. По мнению парламентария, таких мигрантов нужно наказывать в соответствии с законом и высылать из страны.

Они не желают встраиваться в наше общество и существуют только этническими диаспорами, в каждой из которых царят криминал и разного рода секты. Безусловно, такие настроения нужно давить в корне, если человек не намерен соблюдать российское законодательство, то и в стране ему не место, — заявил Журавлев.

Депутат подчеркивает, что за некоторыми демонстрациями, которые устраивают такие мигранты, могут стоять иностранные спецслужбы, в том числе украинские. По его словам, последние выступления прямо координировались с пабликов в социальных сетях, связанных с СБУ. Журавлев считает необходимым наладить системную работу по выявлению и пресечению деятельности мигрантов, представляющей опасность для государства. Иначе в стране может возникнуть конфликт, утверждает он.

Если с фронта массово начнут возвращаться участники военной спецоперации и окажутся недовольны тем, как выходцы из Средней Азии обходятся с их семьями, — конфликта и вовсе не избежать, — объяснил Журавлев.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков разделяет мнение о необходимости высылать мигрантов, пытающихся протестом добиться права жить не по российским законам. По его словам, другого пути в решении этой проблемы нет, так как иначе российским правоохранительным органам придется бороться с людьми, придерживающимися радикальных взглядов.