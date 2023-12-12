«Украдены все деньги»: депутат о проблеме с бродячими собаками в Астрахани Депутат Бурматов обвинил власти Астрахани в нападении бездомных собак на граждан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нападения безнадзорных собак на людей в Астраханской области являются следствием бездействия муниципальных властей, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Парламентарий подчеркнул, что недавно местные жители обнаружили в одном из поселков региона растерзанное тело 35-летнего мужчины.

Данная ситуация с нападением собак на мужчину хорошо характеризует то, как в целом в регионе реализована борьба с безнадзорными животными. В Астрахани было огромное количество скандалов за последние годы, которые связаны как раз с этой проблемой. При этом я напомню, что в регионе возбуждено уголовное дело по факту хищения нескольких десятков миллионов рублей, выделенных на регулирование численности бездомных животных. По факту были украдены все деньги, но никаких работ и мер после этого принято не было, — сказал Бурматов.

Парламентарий заявил, что решить проблему с безнадзорными животными позволит системная работа властей. Однако, по его словам, местные чиновники не выполняют свои служебные обязанности должным образом.

Результат дает только системная работа, реализацию которой мы тоже не наблюдаем в Астраханской области. В итоге мы получили этот коллапс, который повлек за собой не первую и даже не вторую смерть человека. Ответственность за это полностью ложится на тех чиновников, которые допустили разбазаривание средств, не выполнили должным образом свои полномочия и в отношении которых уже сейчас расследуются уголовные дела, — добавил Бурматов.

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