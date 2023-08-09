В Госдуме обвинили куклу Барби в пропаганде анорексии у детей Депутат Буцкая обвинила куклу Барби в пропаганде анорексии у детей

Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Кукла Барби пропагандирует у детей анорексию и различные болезни, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По словам депутата, девочки будут стремиться походить внешностью на популярную игрушку, используя опасные способы, пишет НСН.

Если взять размеры Барби и переложить их на реального человека, то это талия 35 см. Очень тяжело представить девушку с такой талией. Достичь можно всего, главное — поставить цель, но как это достигается? Это анорексия. Игрушка — это то, что мы транслируем в голову ребенка. Это то, каким он вырастет, — пояснила она.

Буцкая также отметила, что девочки, которые 20 лет назад играли в Барби, сейчас предпочитают строить карьеру, вместо рождения детей.

Такого же мнения придерживается и доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ Татьяна Семенова. Она сообщила, что игравшие в этих кукол в 90-е годы девочки переняли образ легкой и независимой красавицы и отказываются от создания семьи.

Психолог Анна Циркунова ранее заявила, что кукол Барби следует заменить на российский аналог, за основу можно взять героинь сказок, таких как Василиса Премудрая или Марья Искусница. По ее словам, эти героини отличаются мудростью, уважением к себе, добротой и смекалкой.