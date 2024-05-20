В Госдуме обеспокоились радикально-фашиствующими преемниками Зеленского Депутат Новиков: на место Зеленского поставят фигуру с такими же взглядами

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Александр Турчинов

На место президента Украины Владимира Зеленского могут поставить преемника с радикально-фашиствующими взглядами, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что таких фигур в украинской политике достаточно много.

Таких персонажей, которые могут проводить крайне националистический, провокационный бандеровский курс на Украине, полным- полно. Они тщательно взращивались при активной поддержке Запада. Мы видели эти фигуры: и [Александр] Турчинов, и [Арсен] Аваков, и [Арсений] Яценюк, и еще многие-многие другие, — пояснил депутат.

По его словам, представить будущее Украины без Зеленского нетрудно. Он отметил, что народ избирал его как лидера, противоположного Петру Порошенко. Парламентарий напомнил, что на Украине ожидали другой политики при приходе к власти Зеленского, в том числе и дружбы с Россией.

Все эти пункты были проигнорированы в полном объеме, даже нарушены полностью. Зеленский просто обманывал своих избирателей. От его предвыборной программы ничего не осталось. Вместо предвыборных обещаний, он реализует противоположный курс, — уточнил депутат.

Новиков добавил, что к власти на Украине могут прийти фигуры, которые будут жестче проводить нацистскую линию. Также есть вероятность, что Зеленского может сместить кандидат, который сможет снизить градус противостояния, подчеркнул депутат. При этом даже в таком случае это вряд ли будет человек с противоположными действующей власти взглядами, заключил парламентарий.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Зеленский и его окружение боятся проводить выборы, потому что у их конкурентов будет слишком много преимуществ. Он утверждает, что в случае проведения выборов нынешнему главе государства пришлось бы слишком много «поставить на карту».