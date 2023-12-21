В Госдуме назвали способ защитить россиян от суррогатного алкоголя Сергей Миронов: госмонополия на спирт поможет в борьбе с суррогатным алкоголем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов назвал введение государственной монополии на производство этилового спирта единственной мерой, способной сократить масштабы отравления россиян суррогатным алкоголем. Как сообщают «Вести Подмосковья», политик назвал нецелесообразным предложение ограничить продажу спиртосодержащих жидких лекарств по времени.

Надо <...> вводить государственную монополию на производство и оборот этилового спирта, как давно предлагает нашла партия. Помимо того, что мы защитим население от суррогата, дополнительные поступления в бюджет составят более 650 млрд рублей ежегодно, — подчеркнул парламентарий.

По его словам, ограничение часов продажи валокордина и корвалола по аналогии с алкоголем не уменьшит число случаев отравлений этанолом. Как пояснил парламентарий, миллионы людей пользуются спиртосодержащими лекарствами и не смогут ждать по часам, пока начнется их продажа. По словам Миронова, в этом вопросе важно разделять пагубную потребность в алкоголе и зависимость людей от тех или иных препаратов. Что касается предложения ввести акциз на медицинский спирт, то, по мнению законодателя, это приведет лишь к удорожанию лекарств.

Ранее врач-кардиолог, гериатр Юрий Конев заявил, что предлагаемое ограничение продаж в России корвалола и валокордина является недостаточной мерой. По его мнению, продажу этих препаратов необходимо полностью запретить, так как они могут нанести вред при серьезных заболеваниях сердца.