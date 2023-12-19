Кардиолог объяснил, почему корвалол и валокордин нужно запретить Кардиолог Конев: корвалол и валокордин могут быть опасны при проблемах сердца

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Предлагаемое ограничение продаж в России корвалола и валокордина является недостаточной мерой, заявил в беседе с «Радио 1» врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев. По его мнению, продажу этих препаратов необходимо полностью запретить, так как они могут нанести вред при серьезных заболеваниях сердца.

Как сообщает издание, таким образом специалист прокомментировал идею, озвученную в Общественной палате РФ, о продаже аптечных жидкостей, содержащих более 30% этилового спирта, в том числе корвалола и валокордина, лишь в определенные часы по аналогии с алкоголем.

Эти препараты нужно запретить к продаже. Основу этих так называемых лекарств составляет фенобарбитал, который долгие годы использовался как снотворное средство. <...> Количество побочных эффектов этого лекарственного препарата превысило все возможные обозримые величины, поэтому во всем мире его запретили, но не у нас, — подчеркнул специалист.

Он пояснил, что в России валокордин и корвалол остаются на полках аптек, поскольку в обществе продолжает бытовать миф об их пользе при болезнях сердца. Однако на самом деле эти лекарства могут лишь навредить, так как они являются седативными средствами и не оказывают никакого влияния на сосуды сердца. При истинных сердечных приступах их прием может нивелировать боль, но на самом деле негативные процессы продолжаются и могут привести к трагическому финалу, отметил Конев.

Ранее врач-кардиолог кандидат медицинских наук Ольга Козлова предупредила о побочном эффекте корвалола в виде развития деменции. Кроме того, по словам медика, в составе этого успокоительного препарата содержится сильнодействующее вещество, вызывающее зависимость.