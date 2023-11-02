Кардиолог назвала популярное лекарство, способное вызвать деменцию Кардиолог Козлова: побочным эффектом корвалола является развитие деменции

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Популярный у старшего поколения корвалол имеет побочный эффект в виде развития деменции, предупредила в беседе с aif.ru врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова. Кроме того, по ее словам, в составе этого успокоительного препарата содержится сильнодействующее вещество, вызывающее зависимость.

Как пояснила специалист, корвалол действительно снижает тревожность, работая больше как успокоительное. Но лечебной функции для сердечно-сосудистой системы это лекарство не несет. Врач напомнила, что развитие деменции в результате долгого употребления корвалола является научно доказанным фактом.

Препараты на растительно-спиртовой основе, типа настоек боярышника и пустырника опасны тем, что их постоянный прием увеличивает риск не распознать вовремя симптомы нестабильной стенокардии, продолжила кардиолог. Она подчеркнула, что следствием такой ошибки может стать инфаркт миокарда и даже летальный исход.

Эксперт посоветовала при повышении давления, одышке и боли за грудиной срочно обратиться к врачу, который обследует пациента, поставит диагноз и назначит базисную терапию, которую надо будет принимать постоянно, а также определит список лекарств, которые человеку надо будет принимать в экстренных случаях.

Ранее кардиолог Юрий Конев рассказал, что популярные в России валокордин, корвалол и валидол не помогают при боли в сердце, так как не оказывают на него никакого влияния. Специалист подчеркнул, что препараты оказывают седативное действие, которое может привести к инфаркту.