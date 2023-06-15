В Госдуме назвали Собчак позором и врагом России Депутат Бородай назвал Ксению Собчак «позором страны и врагом России»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак — позор страны и враг России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. Таким образом он прокомментировал заявление телеведущей о том, что парламентарий был один из тех, кто требовал проверить Ельцин Центр на принадлежность к иноагентам, и назвала это «доносом».

Я также причисляю Ксению Собчак, которая упомянула меня в новости о Ельцин Центре, к врагам России, это национальный позор страны в силу своей известности, — заявил Бородай.

По его мнению, «враги народа» почему-то считают, что любые меры, способные обезопасить страну и нацию, являются доносами. Бородай назвал это предположение ложным.

Донос — это нечто тайное, а когда мы в прямую и открыто выступаем против них, к жанру доноса это относиться не может. Но поскольку Ксения Собчак плохо владеет русским языком, а также понятийным аппаратом в целом, ей, похоже, эта простая истина недоступна, — резюмировал Бородай.

7 июня депутат Госдумы публицист Анатолий Вассерман заявил о нeобходимости закрыть Ельцин Центр, так как его деятельность противоречит «русской цивилизации». По словам парламентария, Российское воeнно-историческое общество сможет создать другой музей на месте действующей в Екатеринбурге площадки.

Позже замминистра юстиции Олег Свириденко сообщил, что Минюcт РФ по депутатскому запросу начал проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иностранного агента. Кто именно направил такой зaпрос, Свириденко не ответил, так как не смог вспомнить.