В Госдуме назвали причину активизации ВСУ Депутат Чепа: активизация диверсантов ВСУ связана с предстоящими выборами

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Активизация атак диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) со стороны Украины, а также беспилотников ВСУ накануне выборов в России была ожидаемой, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он рассказал, что российские военные предпринимают ответные действия.

Депутат высказал уверенность, что враги России пытаются сделать все для срыва предстоящих президентских выборов, однако сделать это у них не получится. Чепа отметил, что пограничники и средства ПВО работают «на отлично».

Мы видим, что прорыв у диверсионно-разведывательных групп не получился, что практически все беспилотники уничтожены, — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что Вооруженные силы России не наносят удары по гражданским целям. В качестве ответной меры на украинские атаки они продолжают процесс демилитаризации, денацификации регионов, предотвращая угрозу для русскоязычных людей, проживающих в том числе на Украине и желающих жить «в мире и спокойствии».

Ранее сообщалось о нескольких попытках украинских диверсионно-разведывательных групп прорваться на территорию России со стороны Харьковской области. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Также в Минобороны России сообщили, что системы ПВО ночью и утром 13 марта нейтрализовали 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях. Больше всего БПЛА пришлось на Воронежскую область, регион пытались атаковать 29 летательных аппаратов.