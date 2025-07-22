В Госдуме назвали Пашиняна «Зеленским номер два» Депутат ГД Водолацкий: Пашинян идет по пути Зеленского и толкает страну к войне

Давление на церковь в Армении спровоцирует гражданскую войну, именно к этому стремится премьер-министр страны Никол Пашинян, предположил в беседе с RT первый зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. По словам парламентария, армянский премьер войдет в историю как второй Владимир Зеленский.

Решения за Пашиняна принимают западные советники, которые намерены раскачать ситуацию в Закавказье, считает Водолацкий. Гражданские войны депутат назвал лучшим для них вариантом.

Пашинян войдет в историю как Зеленский номер два... Жители выйдут на улицы, потому что армяне очень поддерживают и просто так не отдадут свою веру и своего духовного лидера на попрание западным кураторам, — сказал парламентарий.

Ранее Пашинян призвал готовиться к изгнанию главы Армянской апостольской церкви Гарегина II (имя в миру — Ктридж Нерсисян) из его резиденции в Эчмиадзине. Он снова обвинил католикоса всех армян в нарушении обета безбрачия.

До этого Пашинян раскритиковал главу ААЦ Гарегина II за якобы нарушение обета безбрачия. Глава правительства призвал католикоса уйти в отставку. На этом фоне премьер считает необходимым избрать нового главу ААЦ, добропорядочность которого будет проверена и подтверждена перед выборами. Он призвал всех последователей церкви объединиться вокруг этой повестки.